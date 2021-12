“Eri una persona speciale”. Lutto nel calcio italiano, morto a 32 anni: tutto il dolore del grande campione (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Lutto nel mondo del calcio, è morto a soli 32 anni Nicolò Buso. Il giovane è morto per via del tumore che lo ha colpito qualche tempo fa. Chi lo conosceva bene sa benissimo che fino all’ultimo non si era mai lasciato sopraffare dalla malattia né aveva mai perso il sorriso. Purtroppo però questa battaglia l’ha vinta il male e per il 32enne non c’è stato nulla da fare. Nicolò era un ex promessa del calcio locale. Buso viveva a Spinea, in provincia di Venezia e lavorava come commesso nel negozio Scarpe & Scarpe in un centro commerciale del capoluogo. Il giovane era malato da circa 3 anni: Nicolò soffriva di alcune gravi forme tumorali, che prima avevano colpito i suoi arti e poi i polmoni. Come ricorda il papà, “ha sempre affrontato il suo calvario con una dignità ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021)nel mondo del, èa soli 32Nicolò Buso. Il giovane èper via del tumore che lo ha colpito qualche tempo fa. Chi lo conosceva bene sa benissimo che fino all’ultimo non si era mai lasciato sopraffare dalla malattia né aveva mai perso il sorriso. Purtroppo però questa battaglia l’ha vinta il male e per il 32enne non c’è stato nulla da fare. Nicolò era un ex promessa dellocale. Buso viveva a Spinea, in provincia di Venezia e lavorava come commesso nel negozio Scarpe & Scarpe in un centro commerciale del capoluogo. Il giovane era malato da circa 3: Nicolò soffriva di alcune gravi forme tumorali, che prima avevano colpito i suoi arti e poi i polmoni. Come ricorda il papà, “ha sempre affrontato il suo calvario con una dignità ...

Advertising

harrybrentit : @psyco74 Non è corretto mettere una foto di quando eri trentenne - InesPantic : mio padre che mi dice 'ErI uNa rAgaZzA SolAre UnA VolTa' MA TUTTO BENE CHE APPENA APRO GLI OCCHI MI URLI CONTRO, che uomo insopportabile - annaavasi : in città gira voce che sei diventato una persona cattiva, ma continuo a cercare tra le mie coperte al profumo di co… - AndreaSALIERI6 : RT @salieri_andrea: Eravamo a Favignana una estate calda e splendida. Eri diventata nera come un tizzone. Passavi il tempo sulla spiaggia,… - jflvming : Coglione avevi una rosa di tutto rispetto, se non sai mettere in campo ed allenare delle giocatrici non è colpa lor… -