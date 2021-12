Era famoso per gli eccessi e quei tatuaggi ingombranti (da Joker a Putin). Ma l'amore per la sua compagna e la paternità gli hanno cambiato la vita. E il 10 potremo vederlo a Milano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sergei Polunin: «Voglio iniziare la seconda parte della mia vita con una pelle nuova. Pulito. Perciò sto rimuovendo tutti i miei tatuaggi. È un lungo processo, ci vogliono un paio di anni. Mi piace essere completamente libero, mentre i tatuaggi mi riportano al passato. Benché siano solo immagini di superficie, hanno significati precisi. Oggi preferisco lavorare su me stesso dall’interno e non dall’esterno. È certamente più doloroso rimuovere i tatuaggi che farli, ma, credetemi, è ancora più duro mentalmente». Sergei Polunin e Alina Cojocaru alle prove di “Romeo and Juliet” di Johan Kobborgs alla Royal Albert Hall di Londra, il 27 novembre 2021. (Photo by Ian Gavan/Getty Images) Leggi anche › Sergei Polunin: Vi svelo il mio lato ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sergei Polunin: «Voglio iniziare la seconda parte della miacon una pelle nuova. Pulito. Perciò sto rimuovendo tutti i miei. È un lungo processo, ci vogliono un paio di anni. Mi piace essere completamente libero, mentre imi riportano al passato. Benché siano solo immagini di superficie,significati precisi. Oggi preferisco lavorare su me stesso dall’interno e non dall’esterno. È certamente più doloroso rimuovere iche farli, ma, credetemi, è ancora più duro mentalmente». Sergei Polunin e Alina Cojocaru alle prove di “Romeo and Juliet” di Johan Kobborgs alla Royal Albert Hall di Londra, il 27 novembre 2021. (Photo by Ian Gavan/Getty Images) Leggi anche › Sergei Polunin: Vi svelo il mio lato ...

