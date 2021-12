Entrava in appartamento e poi fuggiva con il bottino | arrestato 30enne specialista in furti

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Latina. Era da tempo, ormai, specializzato in. Prediligeva gli appartamenti della zona, perché erano tranquilli e i colpi andavano sempre a segno. Si era, così, specializzato in questa tipologia die da tempo andava avanti con la sua professione. Fin quando non è stato rintracciato dalla Polizia. Leggi anche: Latina, morto ispettore della Polizia Locale: Franco Cruciani aveva 56 anni Loindomestici a Latina Ieri la Polizia di Stato, a Terracina, in provincia di Latina, ha dato esecuzione ad una ordinanza di carcerazione a carico di P.S.pregiudicato del posto. L’uomo, noto da tempo agli investigatori comedeiinè stato rintracciato e tratto in arresto dai poliziotti del Commissariato ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Entrava appartamento

Il Corriere della Città

Ma finché Google non si è accorta (e poi ha tolto l'opera caricata dall'artista) se si... MZ: Un'immagine ricorrente in questo lavoro è un- studio cilindrico dove tutto arriva e ...... che sopraggiungeva in bicicletta, che, dopo aver suonato il campanello,nella palazzina e raggiungeva il primo piano accostandosi alla porta d'accesso all'del 45enne. Link ...Franklin e altri sette cuccioli cercano una nuova casa. Due blitz del «Nost» in due appartamenti per liberare i cuccioli. Ora si trovano tutti nel canile rifugio Enpa.Il responsabile, un 35enne di origini rumene, avrebbe usato la motosega per sfondare la porta di casa dell’anziano, prima di sferrargli due coltellate ...