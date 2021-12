Emirati Arabi, decisione storica: cambiano i giorni del weekend (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Negli Emirati Arabi cambia anche la settimana lavorativa che diventa più breve: i motivi sono tristici e religiosi Il governo del paese ha preso una decisione che per l’economia avrà una svolta importante. I giorni considerati weekend non saranno più venerdì e sabato ma come in Europa e nel resto del mondo occidentale sabato e domenica. Emirati Arabi Uniti (Getty Images)Il cabiamento comincerà tra meno di un mese, il 1 gennaio. La notizia è stata lanciata dall’agenzia di stampa Wam. Gli abitanti dell’Emirato non avranno come giorno festivo solo sabato e domenica ma anche mezza giornata di venerdì, il giorno della preghiera nei paesi musulmani. La settimana lavorativà saeà quindi di quattro giorni e mezzo. Una decisione ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Neglicambia anche la settimana lavorativa che diventa più breve: i motivi sono tristici e religiosi Il governo del paese ha preso unache per l’economia avrà una svolta importante. Iconsideratinon saranno più venerdì e sabato ma come in Europa e nel resto del mondo occidentale sabato e domenica.Uniti (Getty Images)Il cabiamento comincerà tra meno di un mese, il 1 gennaio. La notizia è stata lanciata dall’agenzia di stampa Wam. Gli abitanti dell’Emirato non avranno come giorno festivo solo sabato e domenica ma anche mezza giornata di venerdì, il giorno della preghiera nei paesi musulmani. La settimana lavorativà saeà quindi di quattroe mezzo. Una...

