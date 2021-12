Elisabetta Belloni | il potere discreto Formica dell’anno 2021

Leggi su formiche

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un numero primo, ma senza solitudine. Il destino diè quello di arrivare per prima aprendo una stagione nuova con benefici non solitari. Quando il presidente del Consiglio Mario Draghi l’ha chiamata a dirigere il comparto dell’intelligence, la sintonia umana ha giocato un ruolo secondario. Non che mancasse: con il primo ministro condivide un passato fra i banchi del liceo romano Massimiliano Massimo, scuola gesuita che negli ultimi decenni ha svolto il ruolo centrale di palestra dell’élite del Paese. L’arrivo a Piazza Dante ha segnato piuttosto il coronamento di una carriera alla Farnesina all’insegna di due stelle polari: continuità e discrezione. Non è un dettaglio. Il cliché italiano di unche appare tale solo se esibito trova infatti una netta smentita nella figura di. In lei ...