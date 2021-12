Elettra Lamborghini, quanto costa la maglia del suo cane? Cifre assurde (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Elettra Lamborghini ha davvero lasciato tutti senza parole: sapete quanto costa la maglia del suo cane che lei stessa mostra sui social: cifra da capogiro. Torna al centro dell’attenzione la cantante che nella scorsa edizione tv è stata una delle opinioniste dell’Isola dei Famosi dividendo il pubblico tra chi la amata e chi un pò Leggi su youmovies (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha davvero lasciato tutti senza parole: sapeteladel suoche lei stessa mostra sui social: cifra da capogiro. Torna al centro dell’attenzione la cantante che nella scorsa edizione tv è stata una delle opinioniste dell’Isola dei Famosi dividendo il pubblico tra chi la amata e chi un pò

Advertising

RVallesina : Tinie - Whoppa (feat. Elettra Lamborghini) - tempoweb : Elettra #Lamborghini si lancia nella musica di #Natale Ecco 'A Mezzanotte Christmas Song' #musica… - vimmru : #Whamageddon is for boys, arrivare al primo ritornello di 'A mezzanotte' di Elettra Lamborghini is for men. - DeejayMaxGrosso : Il principe Harry che parla di lavoro ha la stessa credibilità che avrebbe Elettra Lamborghini come testimonial del… - Francipote8 : Cosa ne pensate della canzone di Natale di Elettra Lamborghini? -