Egitto, Zaki in video dopo la scarcerazione: "Grazie Italia, tornerò molto presto a Bologna che è casa mia" (Di mercoledì 8 dicembre 2021) <p>"Ora sto bene e sono davvero felice di essere a casa con la mia famiglia e la mia fidanzata. Sto realizzando adesso quello che è successo". Patrick Zaki sorridente viene intervistato dall'inviata di <em>Repubblica Francesca Caferri</em> nel salotto di casa sua a Mansoura, in Egitto, nel giorno della sua liberazione. È tornato in libertà ma vigilata: dovrà ancora presentarsi in tribunale, il suo processo non è finito.</p> Leggi su lastampa (Di mercoledì 8 dicembre 2021) "Ora sto bene e sono davvero felice di essere acon la mia famiglia e la mia fidanzata. Sto realizzando adesso quello che è successo". Patricksorridente viene intervistato dall'inviata di Repubblica Francesca Caferri nel salotto disua a Mansoura, in, nel giorno della sua liberazione. È tornato in libertà ma vigilata: dovrà ancora presentarsi in tribunale, il suo processo non è finito.

