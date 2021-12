Egitto, Patrick Zaki è stato scarcerato: "Voglio dire grazie all'Italia" (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Patrick Zaki è libero . E' stato infatti scarcerato da un commissariato di Mansura. Appena uscito il giovane ha abbracciato la madre . Martedì era arrivata la decisione del tribunale : lo studente ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 8 dicembre 2021)è libero . E'infattida un commissariato di Mansura. Appena uscito il giovane ha abbracciato la madre . Martedì era arrivata la decisione del tribunale : lo studente ...

ilpost : Patrick Zaky sarà scarcerato - CarloVerdelli : Altra udienza per #ZAKI “Se avesse aperto una farmacia, avrebbe dato tutto gratis”. Così George, il padre, nella ca… - ilpost : Un tribunale egiziano ha ordinato la scarcerazione di #PatrickZaki. Non significa però che #Zaki sia stato assolto:… - Andrea80821276 : RT @Ansa_ER: Zaki: in opera street artist Laika, Regeni torna ad abbracciarlo. A Roma fuori ambasciata Egitto, Giulio a Patrick ci siamo qu… - Daniela72756317 : RT @repubblica: Egitto, Patrick Zaky è stato scarcerato: l'abbraccio con la madre e gli amici -