È stato rimosso il presepe di Firenze fatto con il ponte di Genova

Leggi su agi

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) AGI - Uncon il crollo delMorandi in mostra aha lasciato il Comitato Ricordo vittime, che riunisce gran parte dei parenti di cui perse la vita il 14 agosto 2018, "allibito" e dopo le proteste è. "Siamo dispiaciuti di apprendere il disappunto da parte del Comitato vittime del crollo delMorandi di: abbiamo quindi deciso di rimuovere illasciando visibile la scritta 'per non dimenticare' con la convinzione che anche i presepi possano essere interpretati come dei memoriali, piccoli contributi di ricordo e di speranza", afferma la general manager del Rivoli Boutique Hotel, Chiara Caridi, dopo che Egle Possetti portavoce del Comitato Ricordo vittime, che riunisce gran parte dei parenti di cui perse ...