E’ Sempre Mezzogiorno | la signora Pina è al telefono con la Clerici ma vuole giocare al ‘porcellino’ de I Fatti Vostri! – Video

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) E'Da IVostri è un attimo ritrovarsi “per sbaglio” a E’. E’ questa la “cattiva sorte” che è capitata, stamattina, alla telespettatrice. Intenzionata aal ‘porcellino‘, il gioco della trasmissione condotta da Salvo Sottile e Anna Falchi, la donna è stata invece collegata con Antonellae Lorenzo Biagiarelli per partecipare a ‘Pentola o dispensa‘ generando dei veri e propri attimi di imbarazzo nello studio di Ra1. La confusione dellasi è avvertita fin dai primi momenti. La donna, probabilmente sorpresa dalla voce di Antonella, ha indetto: “Mi chiamoCastriota, sto giocando per il gioco, non lo ...

Advertising

ParliamoDiNews : È sempre mezzogiorno: la gaffe di una concorrente gela la Clerici #mezzogiorno #gaffe #concorrente #gela #clerici - infoitcultura : È sempre mezzogiorno, ricette 6 dicembre: buon compleanno Antonella Clerici! - infoitcultura : Antonella Clerici, slitta la diretta: È sempre mezzogiorno parte in ritardo - ItalyGourmet : - RicetteInTv : “É sempre mezzogiorno”: fantasia di salatini con sfoglia di Persegani e zia Cri -

Ultime Notizie dalla rete : Sempre Mezzogiorno

Poco dopo le ore nove il monitor segnalalo stesso ritardo dell'Intercity, ma l'aggiornata ... con arrivo poco dopo, e dopo una trentina di minuti, proveniente da Palermo, sarebbe ...ricette dolci di oggi 8 dicembre 2021: pangiallo di Simone Buzzi A sorpresa oggi a Èa proporre un dolce è stato Simone Buzzi , chef romano che solitamente ...Grandi risate nella puntata di E’ sempre mezzogiorno oggi, perchè nessuno è riuscito a capire che cosa volesse fare la signora Pina, che ha telefonato in diretta nel programma di Rai 1 per giocare con ...Cambio di programmazione per Rai Uno in occasione dell'Immacolata, scopriamo quali sono le modifiche del palinsesto.