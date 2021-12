“É sempre mezzogiorno” | fantasia di salatini con sfoglia di Persegani e zia Cri

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Neve su gran parte dell’Italia e pioggia di ricette anche nelle cucine di Rai1, in vista delle feste. Daniele, insieme alla zia Cri, ci suggerisce un’idea sfiziosa, oltre che golosa, per un antipastino veloce. Ecco ladicon. Ingredienti 3 confezioni di pastarettangolare Pizzette: 10 pomodorini, basilico, 2 mozzarella, olio evo, sale e pepe Cappellacci: 250 g ricotta, 1 limone, pepe, sale, 1 uovo, semi di sesamo Girelle: 150 g prosciutto cotto, 150 g fontina a fette, 1 uovo, paprica, 60 g formaggio grattugiato Sacrestani: 1 uovo, 100 g mandorle a lamelle, sale e pepe Procedimento Girelle: spennelliamo un rettangolo dicon l’uovo sbattuto. Disponiamo sopra il formaggio affettato, il prosciutto affettato ed una spolverata di ...

È sempre mezzogiorno ricette dolci di oggi 8 dicembre 2021: pangiallo di Simone Buzzi A sorpresa oggi a È sempre mezzogiorno a proporre un dolce è stato Simone Buzzi, chef romano che solitamente...