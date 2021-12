“È pazzesco”. Alessia Marcuzzi, nuova vita e nuovo ‘strano’ lavoro dopo l’addio dalla tv (Di mercoledì 8 dicembre 2021) dopo la parentesi televisiva, ha deciso di reinventarsi e aprire un nuovo capitolo nella sua carriera lavorativa. Proprio così, Alessia Marcuzzi, per anni uno dei volti conduttori di Mediaset, ha detto addio alle telecamere (almeno per il momento) e si è tuffata nel mondo della bellezza, con una delle ultime tendenze in questo settore. L’attività in cui si sta cimentando Alessia Marcuzzi ha già spopolato in America, ce ne sono a bizzeffe a New York. Ma anche il Vecchio continente non è rimasto a guardare. Londra e Parigi sono infatti due fondamentali centri di sperimentazione, come sempre in ogni campo. Stiamo parlando dei beauty bar, un’autentica novità nel mondo del commercio. Alessia Marcuzzi apre un beauty bar a ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 8 dicembre 2021)la parentesi televisiva, ha deciso di reinventarsi e aprire uncapitolo nella sua carriera lavorativa. Proprio così,, per anni uno dei volti conduttori di Mediaset, ha detto addio alle telecamere (almeno per il momento) e si è tuffata nel mondo della bellezza, con una delle ultime tendenze in questo settore. L’attività in cui si sta cimentandoha già spopolato in America, ce ne sono a bizzeffe a New York. Ma anche il Vecchio continente non è rimasto a guardare. Londra e Parigi sono infatti due fondamentali centri di sperimentazione, come sempre in ogni campo. Stiamo parlando dei beauty bar, un’autentica novità nel mondo del commercio.apre un beauty bar a ...

