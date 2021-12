E.League: Rodgers, tante assenze ma punto a battere Napoli (Di mercoledì 8 dicembre 2021) "Domani abbiamo fiducia. Potremmo vincere e finire il girone in testa, ma l'importante è non perdere. Sappiamo che di fronte abbiamo un avversario forte che sta facendo bene anche in campionato, non ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 8 dicembre 2021) "Domani abbiamo fiducia. Potremmo vincere e finire il girone in testa, ma l'imporè non perdere. Sappiamo che di fronte abbiamo un avversario forte che sta facendo bene anche in campionato, non ...

Advertising

cn1926it : Anche il #Leicester decimato, #Rodgers: “Sette calciatori non sono partiti per #Napoli” - cn1926it : FOCUS AVVERSARIO – #Leicester, mors tua vita mea: #Rodgers chiede gli ottavi - cn1926it : #NapoliLeicester, il programma della vigilia: l’orario di conferenze e allenamenti - cn1926it : #Leicester, #Rodgers: “Col #Napoli ci sarà la miglior formazione possibile” - tuttonapoli : Leicester, Rodgers verso il Napoli: 'Vardy sarà fresco, in campo i migliori per vincere' -