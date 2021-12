E League | Leicester ha 7 positivi al Covid | niente Napoli

(Di mercoledì 8 dicembre 2021), 08 DIC - Ilha sette calciatorial, che quindi domani non potranno giocare contro ilnell'ultima giornata del girone di Europa. "Sono sette i calciatori ...

Ultime Notizie dalla rete : League Leicester

Il Leicester ha sette calciatori positivi al Covid, che quindi domani non potranno giocare contro il Napoli nell'ultima giornata del girone di Europa League. "Sono sette i calciatori positivi, sono cose accadute nelle ultime 48 ore", ha spiegato Brandon Rodgers, allenatore del Leicester. Nel gruppo "C" di Europa League può ancora accadare di tutto. Tutte e 4 le squadre partecipanti hanno ancora la possibilità di passare il turno. Il Napoli riceve il Leicester che è un punto più su in classifica.