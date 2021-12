È finita l’era Merkel. Il socialdemocratico Olaf Scholz eletto nuovo cancelliere. Il 63enne eletto dal Bundestag con 395 voti (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il socialdemocratico Olaf Scholz è il nuovo cancelliere tedesco. Il 63enne, sostenuto dalla Spd, dai Verdi e dai Liberali, ha ricevuto i voti di 395 dei 736 membri del Bundestag. Dopo 16 anni finisce ufficialmente l’era di Angela Merkel. Scholz diventa il quarto cancelliere dell’Spd dopo Willy Brandt, Helmut Schmidt e Gerhard Schroeder. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ilè iltedesco. Il, sostenuto dalla Spd, dai Verdi e dai Liberali, ha ricevuto idi 395 dei 736 membri del. Dopo 16 anni finisce ufficialmentedi Angeladiventa il quartodell’Spd dopo Willy Brandt, Helmut Schmidt e Gerhard Schroeder. L'articolo LA NOTIZIA.

