Dritto e Rovescio, anticipazioni 9 dicembre: tutti gli ospiti e gli argomenti trattati (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Paolo Del Debbio tornerà ad occuparsi di temi caldi legati all'attualità durante l'appuntamento di Dritto e Rovescio di giovedì 9 dicembre, l'ultimo prima della lunga pausa natalizia che si concluderà a gennaio. La seguitissima trasmissione di Rete 4, infatti, tornerà in onda il giorno giovedì 13 gennaio. Del Debbio, nel corso della puntata in onda domani avrà modo di intervistare Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, con cui farà il punto della situazione sull' entrata in vigore del super green pass, con i relativi controlli. Si parlerà, inoltre, di vaccinazioni, in particolare di terze dosi, per poi soffermarsi sul delicato tema dell'immigrazione. A Dritto e Rovescio non mancherà un importante blocco sulla Prima alla Scala di Milano un evento che ha catalizzato l'attenzione dei media ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Paolo Del Debbio tornerà ad occuparsi di temi caldi legati all'attualità durante l'appuntamento didi giovedì 9, l'ultimo prima della lunga pausa natalizia che si concluderà a gennaio. La seguitissima trasmissione di Rete 4, infatti, tornerà in onda il giorno giovedì 13 gennaio. Del Debbio, nel corso della puntata in onda domani avrà modo di intervistare Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, con cui farà il punto della situazione sull' entrata in vigore del super green pass, con i relativi controlli. Si parlerà, inoltre, di vaccinazioni, in particolare di terze dosi, per poi soffermarsi sul delicato tema dell'immigrazione. Anon mancherà un importante blocco sulla Prima alla Scala di Milano un evento che ha catalizzato l'attenzione dei media ...

