Dramma nello spettacolo | la notizia è appena arrivata | il figlio del cantante è morto a soli 5 mesi

Un Dramma che lascia senza parole e che colpisce il mondo dello spettacolo: Nick Cannon è in lutto per una perdita inimmaginabile. Il 41enne personaggio televisivo ha annunciato martedì al The Nick Cannon Show che il suo figlio più giovane, Zen di 5 mesi, è morto di cancro al cervello. #FOTO A FINE ARTICOLO Oltreoceano, il rapper e conduttore televisivo è molto noto anche perché è stato il presentatore nelle edizioni di America's Got Talent dal 2009 al 2016. Inoltre, è seguito sul suo profilo Instagram da qualcosa come cinque milioni di follower. Cannon e Alyssa Scott hanno accolto Zen a giugno. Si tratta del settimo figlio del rapper. Nel corso della puntata odierna del suo show, il padre di sette figli ha condiviso in lacrime come lui e la sua famiglia hanno scoperto che Zen ...

