Dramma Barcellona | agli ottavi ci va il Benfica Qualificate anche Lilla e Salisburgo

(Di giovedì 9 dicembre 2021) All'appello manca solo chi la spunterà tra Atalanta e Villarreal, sospesa per neve e che verrà recuperata domani. Delineato il quadro finale di tutti gli altri gironi. Ilperde con il ...

La Gazzetta dello Sport

All'appello manca solo chi la spunterà tra Atalanta e Villarreal, sospesa per neve e che verrà recuperata domani. Delineato il quadro finale di tutti gli altri gironi. Ilperde con il Bayern e non va agli ottavi, con il Benfica che liquida facilmente 2 - 0 la Dinamo Kiev e si prende la qualificazione con il 2° posto. I blaugrana retrocedono incredibilmente ...