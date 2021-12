Draghi al Quirinale? Italia a rischio instabilità politica Il FT | il premier è l' unico in grado di ultimare le riforme

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) La corsa per ilè un "dilemma" per la stabilitàdell'. E' quanto osserva il Financial Times in un'analisi online, nella quale si evidenzia che "la prospettiva che Mariosi dimetta da primo ministro per assumere la presidenza minaccia di far piombare l'nell'proprio mentre il governo intraprende ambiziosestrutturali e un piano di ripresa sostenuto da quasi 200 miliardi di euro di fondi Ue". Segui su affarni.it

Qual è, anche guardando al Mediterraneo, la portata geopolitica del "Trattato del" firmato dal presidente del Consiglio Marioe dal presidente francese Emmanuel Macron? Il Trattato ...E tra i ministri che hanno lavorato con, c'è chi cerca di spingerlo verso il, presentando una visione ottimistica sull'attuale momento della pandemia. La circolare "nascosta" al ...Nelle ultime settimane, in vista del voto per la Presidenza della Repubblica, si è registrata una generale convergenza tra i soggetti politici per mantenere Mario Draghi a Palazzo Chigi ed evitare un ...Se l'emergenza Covid sarà archiviata per Mario Draghi sarà più facile giocarsi le sue carte per il Colle. Ma se la crisi pandemica fosse ancora presente per il premier non sarebbe semplice provare la ...