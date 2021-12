Dorel Grec, killer della motosega. Il movente nelle mail lasciate sul pianerottolo: "Devo farlo" (Di mercoledì 8 dicembre 2021) E’ stato portato a San Vittore in serata, dopo essere stato fermato con l’accusa di omicidio aggravato e tentato incendio, Dorel Grec, il 35enne romeno rintracciato dai Carabinieri e sospettato di essere il killer di Pierantonio Secondi, il pensionato di 82 anni, ucciso a coltellate e con anche una motosega nella sua casa in via Giulio Romano a Milano. Grec, interrogato dal pm Elio Ramondini, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Tra lui e Secondi ci sarebbe stata una relazione cominciata circa un anno fa e a cui l’anziano, la scorsa estate, ha messo fine. Una fine che il romeno, per altro denunciato dall’anziano per stalking, non avrebbe accettato. Ora il pm dovrà chiedere al gip la convalida del fermo e la custodia cautelare in carcere. Il Corriere della ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 8 dicembre 2021) E’ stato portato a San Vittore in serata, dopo essere stato fermato con l’accusa di omicidio aggravato e tentato incendio,, il 35enne romeno rintracciato dai Carabinieri e sospettato di essere ildi Pierantonio Secondi, il pensionato di 82 anni, ucciso a coltellate e con anche unanella sua casa in via Giulio Romano a Milano., interrogato dal pm Elio Ramondini, si è avvalsofacoltà di non rispondere. Tra lui e Secondi ci sarebbe stata una relazione cominciata circa un anno fa e a cui l’anziano, la scorsa estate, ha messo fine. Una fine che il romeno, per altro denunciato dall’anziano per stalking, non avrebbe accettato. Ora il pm dovrà chiedere al gip la convalida del fermo e la custodia cautelare in carcere. Il Corriere...

