Dj Jad & Wlady | il nuovo singolo “La Frusta” | l’intervista

"Questo brano per noi ha un grande valore, sia dal punto di vista artistico che a livello affettivo. Crediamo che la sua realizzazione sia un modo per mantenere viva la memoria di un grandissimo artista e amico" Il 26 vovembre è uscio "La Frusta", preziosa traccia inedita di puro stampo hip-hop che viene alla luce dopo un percorso particolare. Scritto da Primo Brown – scomparso prematuramente all'età di 39 anni nel 2016 – e prodotto da Dj Jad & Wlady per l'etichetta Just Entertainment, il pezzo cattura al primo ascolto per energia e graffio espressivo, sia nei contenuti che nel sound. Dj Jad & Wlady ci hanno gentilmente concesso un'intervista. "La Frusta" è il vostro nuovo singolo, di che cosa si tratta? Jad: Subito dopo la realizzazione ...

