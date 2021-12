Disponibile in radio “ESTATE”, il singolo riarrangiato da FRANCO MICALIZZI con la partecipazione di MARIO BIONDI (Di giovedì 9 dicembre 2021) “ESTATE” con la partecipazione amichevole di MARIO BIONDI, il singolo riarrangiato da FRANCO MICALIZZI, è in radio, negli store e su tutte le piattaforme digitali (NEWTEAMMUSIC/BELIEVE). Il brano anticipa l’uscita del nuovo album di FRANCO MICALIZZI “Travolto dall’irresistibile richiamo degli intrepidi anni ’60 in una notte d’ESTATE”. “Il lungo titolo di questo album è già la spiegazione del suo perché. Si è vero una forte nostalgia degli anni ‘60 mi ha portato a progettarlo e spero che vi porterà l’aria ed il profumo di quel periodo – racconta FRANCO MICALIZZI – melodie belle ed ispirate, tante novità nel campo dei balli dal Twist all’Hully Gully ... Leggi su cityroma (Di giovedì 9 dicembre 2021) “” con laamichevole di, ilda, è in, negli store e su tutte le piattaforme digitali (NEWTEAMMUSIC/BELIEVE). Il brano anticipa l’uscita del nuovo album di“Travolto dall’irresistibile richiamo degli intrepidi anni ’60 in una notte d’”. “Il lungo titolo di questo album è già la spiegazione del suo perché. Si è vero una forte nostalgia degli anni ‘60 mi ha portato a progettarlo e spero che vi porterà l’aria ed il profumo di quel periodo – racconta– melodie belle ed ispirate, tante novità nel campo dei balli dal Twist all’Hully Gully ...

Ultime Notizie dalla rete : Disponibile radio Testo Little Things degli Abba, riflessione sulla gioia del Natale Nel testo di Little Things degli Abba la gioia che si prova la mattina di Natale in famiglia, quando ci si sveglia al calore dei propri affetti. Il brano sarà disponibile in radio da venerdì 10 dicembre, qualche settimana prima del Santo Natale, ma è già disponibile negli store digitali con l'album Voyage , che ha debuttato al #1 delle classifiche di ...

Adolescenti e privacy: i nodi da sciogliere ... ma al momento è giusto procedere con le regole già decise", confida a Rai Radio 1 lasciando la ... Lo stesso ministro degli Affari regionali Mariastella Gelmini, del resto, si è dimostrato disponibile ...

Gli approfondimenti del Gruppo 24 ORE su carta, web, radio e l'evento Global Inclusion 2021 Il Sole 24 ORE Ortel: “Nostalgia” è il nuovo singolo disponibile dal 10 dicembre ROMA - “Nostalgia” è il nuovo singolo di Ortel, in uscita in radio e nei digital store venerdì 10 dicembre per Gotham Dischi con distribuzione Artist ...

Prima della Scala 2021: streaming video Rai 1 HD di Macbeth/ Raiplay e audio Radio 3 Prima della Scala di Milano 2021: il Macbeth in streaming video Rai 1 HD, on demand su Raiplay e in audio su Radio 3. Come seguire l'opera di Giuseppe Verdi ...

