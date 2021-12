Dirigente attiva la DAD il giorno dello sciopero, Riso (FLCGIL): abuso illecito e improprio (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La Dad in caso di sciopero dei docenti? L’inquietante quesito è sorto all’improvviso proprio oggi dopo che sul sito di una scuola di Modena è apparsa una circolare che prevede per la mattina del 10 dicembre prossimo, data dello sciopero generale della scuola, il ricorso alla didattica a distanza per tutti gli alunni del plesso “ad eccezione – vi si legge – delle classi i cui docenti dovessero decidere di aderire allo sciopero”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La Dad in caso didei docenti? L’inquietante quesito è sorto all’improvviso proprio oggi dopo che sul sito di una scuola di Modena è apparsa una circolare che prevede per la mattina del 10 dicembre prossimo, datagenerale della scuola, il ricorso alla didattica a distanza per tutti gli alunni del plesso “ad eccezione – vi si legge – delle classi i cui docenti dovessero decidere di aderire allo”. L'articolo .

