Dionisi | “Il calcio sta diventando complicato perché ha tante sfaccettature L’allenatore deve assumersi le responsabilità”

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Alessio, tecnico del Sassuolo, si è raccontato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: “A volte abbiamo la presunzione di incidere e determinare il risultato, ma il primo compito è far esprimere al massimo i calciatori. Staha. È difficile renderlo un gioco semplice. Ma è bellissimoi protagonisti sono loro. Io non credo di fare nulla di speciale, ecconon sono geloso dei miei allenamenti. Se i calciatori non marcano una parte diè di noi allenatori che insegniamo una mentalità più propositiva e così a volte si perde attenzione su certe situazioni difensive. Anche nei settori giovanili si allena meno a marcare”. Sul Sassuolo: “Siamo partiti ...

Advertising

Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Sassuolo, intervista a Dionisi: 'Sassuolo, il mio calcio all'attacco' - sportli26181512 : Dionisi: 'Il mio #calcio che va all’attacco, per un Sassuolo da riconoscere': Dionisi: 'Il mio #calcio che va all’a… - Gazzetta_it : Sassuolo, intervista a Dionisi: 'Sassuolo, il mio calcio all'attacco' - CalcioNews24 : L'allenatore del #Sassuolo #Dionisi racconta il suo calcio - Luxgraph : Serie A, gli arbitri: Venezia-Juve a Valeri, per Torino-Bologna c'è dionisi -

Ultime Notizie dalla rete : Dionisi calcio

Vicino al Mapei Football Center, dove si allena il Sassuolo, non c'è la bocciofila, ma Alessioha la stessa voglia die la stessa umiltà di quando allenava in Serie D. Un passato da ...L'allenatore del Sassuoloha parlato del suo credo calcistico e degli ottimi risultati che sta ottenendo in neroverde Alessio, allenatore del Sassuolo, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del suo credo calcistico e dei risultati che sta ottenendo sulla panchina neroverde alla sua prima ...L’allenatore del Sassuolo Dionisi ha parlato del suo credo calcistico e degli ottimi risultati che sta ottenendo in neroverde Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, in una lunga intervista a La Gaz ...Nel posto giusto, al momento giusto: ecco come Giacomo Raspadori ha vissuto una domenica quasi perfetta, alla quale sono mancati solo i tre punti per la causa neroverde. Il giovane attaccante del Sass ...