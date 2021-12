Di Maio in Uzbekistan per conferenza Italia - Asia centrale

Advertising

messina_oggi : Di Maio partecipa a II conferenza Italia-Asia centrale in formato 1+5ROMA (ITALPRESS) - Il Ministro Luigi Di Maio,… - ROBERTO68004048 : @ItalyMFA @luigidimaio @ItalyinUZB @uzbekmfa Incontrare la delegazione dell'Uzbekistan é di importanza strategica p… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro Luigi Di Maio, assieme al Sottosegretario Manlio Di Stefano, si è recato a Tashkent,… - OmbraDuca : Qui si lavora non si fanno chiacchere da bar? Buon lavoro @luigidimaio ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Maio Uzbekistan

Il ministro degli Esteri Luigi Di, assieme al Sottosegretario Manlio Di Stefano, si è recato a Tashkent,, per presiedere la II Conferenza Italia - Asia centrale nel formato 1+5 (Italia + Kazakhstan, Kyrgyzstan, ...E' l'obiettivo della partecipazione del ministro degli Esteri, Luigi Di, assieme al sottosegretario Manlio Di Stefano, a Tashkent () per presiedere la II Conferenza Italia - Asia ...Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, assieme al Sottosegretario Manlio Di Stefano, si è recato a Tashkent, Uzbekistan, per presiedere la II Conferenza Italia - Asia centrale nel formato 1+5 (Italia ...ROMA (ITALPRESS) - Il Ministro Luigi Di Maio, assieme al Sottosegretario Manlio Di Stefano, si é recato a Tashkent, Uzbekistan, per presiedere la II Conferenza ...