Dario Angeletti | il professore biologo ucciso con un colpo alla testa alle Saline di Tarquinia

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Per la morte dimarino edell’università di Viterbo Unitus trovato morto in un’auto in un parcheggio nei pressi delle, i carabinieri di Viterbo indagano per omicidio. La vettura è stata posta sotto sequestro per consentire una serie di accertamenti investigativi, e l’uomo avrebbe ferite compatibili con undi arma da fuoco. Il 52enne è stato trovato insanguinato e seduto al posto de guidatore con la cintura di sicurezzacciata. Le indagini sulla morte didiLa zona dellela conosceva bene: pochi ...