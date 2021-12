Dario Angeletti, docente universitario ucciso a Tarquinia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Dario Angeletti, 52 anni, era un docente universitario della Tuscia. E’ stato ucciso a Tarquinia da colpi d’arma da fuoco Si chiama Dario Angeletti, l’uomo di 52 anni trovato senza vita nella sua auto a Tarquinia in provincia di Viterbo. Il corpo senza vita è stato rinvenuto in un parcheggio nei pressi delle Saline di Tarquinia, dopo la segnalazione di un passante. Con l’intervento dei militari dell’Arma si è scoperto che non si è trattato di un malore, ma che l’uomo è stato ucciso. E’ stato ucciso il docente dell’Università della #Tuscia trovato morto nella sua auto in un parcheggio a #Tarquinia, in provincia di #Viterbo, questo pomeriggio. Lo si ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 8 dicembre 2021), 52 anni, era undella Tuscia. E’ statoda colpi d’arma da fuoco Si chiama, l’uomo di 52 anni trovato senza vita nella sua auto ain provincia di Viterbo. Il corpo senza vita è stato rinvenuto in un parcheggio nei pressi delle Saline di, dopo la segnalazione di un passante. Con l’intervento dei militari dell’Arma si è scoperto che non si è trattato di un malore, ma che l’uomo è stato. E’ statoildell’Università della #Tuscia trovato morto nella sua auto in un parcheggio a #, in provincia di #Viterbo, questo pomeriggio. Lo si ...

Advertising

361_magazine : Dario Angeletti, docente universitario ucciso a Tarquinia - zazoomblog : Tarquinia professore trovato morto in auto: Dario Angeletti 50 anni è stato ucciso - #Tarquinia #professore… - Gazzettino : Tarquinia, professore trovato morto in auto: Dario Angeletti, 50 anni, «è stato ucciso» - angiuoniluigi : RT @leggoit: #Viterbo Professore trovato morto in auto: Dario Angeletti, 50 anni, è stato ucciso - 0766news_TripTv : ?? Tarquinia. Dario Angeletti, docente ucciso a colpi di pistola ???? Leggi l'articolo ?? -