“Dante | il sogno di un’Italia libera” su Rai Due il 27 dicembre

In occasione del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri "Dante, il sogno di un'Italia libera" una grande coproduzione internazionale per raccontare l'epopea del XIV secolo attraverso gli occhi del Sommo Poeta. Una prima serata firmata Rai Documentari il 27 dicembre su RAI2 Un viaggio emotivo e avvincente che ci porta nelle stanze dei personaggi più potenti del 1300: i Papi, i Re e gli Imperatori che hanno determinato il destino dell'Italia e dell'Europa per i decenni successivi. È il docu-drama "Dante, il sogno di un'Italia libera", una produzione GA&A Productions con RAI Documentari In coproduzione con Artline Films – ARTE G.E.I.E., per una prima serata firmata Rai Documentari il 27 dicembre.

Ultime Notizie dalla rete : Dante sogno Giornate di Dante a Todi (9 - 19 dicembre 2021) È la storia di un professore che dopo aver vissuto un'esperienza tragica, con la morte per incidente della sua donna, trova nel sogno e nella lettura di Dante un modo per sublimare il dolore. In ...

