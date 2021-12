Dalla Boldrini a Magi, a sinistra preparano il trappolone per “vietare” la legittima difesa (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La legittima difesa non piace. La sinistra ha presentato due proposte di legge sulle armi e alcuni giorni fa la commissione Affari costituzionali della Camera ha deciso di trattarle congiuntamente. Una è stata presentata a luglio dal dem Walter Verini ed è stata firmata da ventinove parlamentari tra cui Laura Boldrini e Federico Fornaro. L’altra è stata presentata da Riccardo Magi, deputato di +Europa. Ma le due proposte creano preoccupazione. legittima difesa e le proposte di legge sulle armi Il rischio? Per La Verità, si tratta di una legge per abolire la legittima difesa: i due disegni di legge di fatto rendono impossibile di tenere in casa le munizioni (anche per armi sportive o da caccia). «Oltre a minacciare – scrive il ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Lanon piace. Laha presentato due proposte di legge sulle armi e alcuni giorni fa la commissione Affari costituzionali della Camera ha deciso di trattarle congiuntamente. Una è stata presentata a luglio dal dem Walter Verini ed è stata firmata da ventinove parlamentari tra cui Laurae Federico Fornaro. L’altra è stata presentata da Riccardo, deputato di +Europa. Ma le due proposte creano preoccupazione.e le proposte di legge sulle armi Il rischio? Per La Verità, si tratta di una legge per abolire la: i due disegni di legge di fatto rendono impossibile di tenere in casa le munizioni (anche per armi sportive o da caccia). «Oltre a minacciare – scrive il ...

