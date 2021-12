Da Gronchi a Ciampi | il Quirinale visto dagli Usa Scrive La Palombara

Leggi su formiche

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) La Repubblica italiana finora conta una dozzina di presidenti. Come nel resto d’Europa i presidenti, a volte più simili a re o regine, rappresentano lo Stato in occasioni speciali. Quando è necessario possono anche ricoprire ruoli politici di peso. La Francia oggi costituisce un’importante eccezione, perché la costituzione attribuisce al presidente enormi poteri. Ad esempio, il presidente nomina il primo ministro e lo può anche rimuovere se necessario. Enrico De Nicola, il primo presidente italiano, è entrato in carica all’indomani della Seconda Guerra mondiale, poco dopo la trasformazione dell’Italia in una repubblica costituzionale. Gli ha fatto seguito Luigi Einaudi, rimasto in carica per sette anni consecutivi. Rimane oggi uno dei presidenti più riveriti. Amato e noto anche, in seconda battuta, per il vino rosso che lui stesso produceva. Ho conosciuto circa la metà dei presidenti ...