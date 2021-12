Da bambino affidatario a genitore adottivo | la storia del padre single che adotta tre bambini

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Barry Farmer ha avuto un’infanzia difficile. Passando di casa in casa dopo la morte dei genitori, ha trovato poi la stabilità in casa della nonna. Quest’esperienza lo ha segnato e lo ha fatto diventare la persona che è oggi: un papà di tre. Le esperienze vissute nel corso della sua vita lo hanno convinto a prendere in affido e poire Jaxon, Xavier e Jeremiah. L’infanzia di Barry Farmer: ilQuando Farmer era solo un, lui e le sue tre sorelle sono andati in “affidamento familiare“: una forma di affidamento in cui parenti o amici si prendono cura dei figli di un proprio caro. Come riporta CBS News, Farmer ha dichiarato “Andavo di casa in casa, vivendo con gli amici dei miei genitori. E non era stabile“. Tutto è cambiato quando si è trasferito dalla nonna. “È ...

Barry Farmer è un papà single. Dopo la sua esperienza come bambino in affido, a vent'anni ha deciso di diventare un genitore adottivo. Jaxon, Xavier, Jeremiah sono i suoi tre figli. Noi e i nostri for ...In Sicilia ci sono 541 famiglie che hanno deciso di accogliere un bambino destinato a vivere in una comunità per minori. L'anno scorso sono stati 1396 gli affidamenti familiari a singoli, famiglie e p ...