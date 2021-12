Da bambina era bruttina, da grande ha vinto Miss Italia: ecco chi è (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Da bimba era bruttina ma con il tempo è diventata bellissima tanto da vincere Miss Italia: ecco di chi stiamo parlando Da piccola era una bambina non molto bella, ma col tempo è sbocciata con un fiore a primavera divenendo Miss Italia e facendo una splendida carriera da modella, sfilando per numerosi brand come Giorgio Armani, Gianni Versace, Blumarine e Roberto Cavalli a soli sedici anni. In seguito, dopo la vittoria di Miss Italia ha partecipato a numerosi eventi di moda del periodo, come Donna sotto le stelle nella cornice di Piazza di Spagna e successivamente Piazza Navona, preludio di Altaroma. Oggi è anche una bravissima attrice, protagonista di tantissime pellicole cinematografiche che hanno ottenuto molto riscontro fra cui ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Da bimba erama con il tempo è diventata bellissima tanto da vinceredi chi stiamo parlando Da piccola era unanon molto bella, ma col tempo è sbocciata con un fiore a primavera divenendoe facendo una splendida carriera da modella, sfilando per numerosi brand come Giorgio Armani, Gianni Versace, Blumarine e Roberto Cavalli a soli sedici anni. In seguito, dopo la vittoria diha partecipato a numerosi eventi di moda del periodo, come Donna sotto le stelle nella cornice di Piazza di Spagna e successivamente Piazza Navona, preludio di Altaroma. Oggi è anche una bravissima attrice, protagonista di tantissime pellicole cinematografiche che hanno ottenuto molto riscontro fra cui ...

Advertising

marinel18181293 : RT @hvercels: ho amato come abbiano mostrato eda che crolla mentre guarda la sua bambina dormire consapevole di aver sbagliato nel nasconde… - andreanicolefi2 : RT @hvercels: ho amato come abbiano mostrato eda che crolla mentre guarda la sua bambina dormire consapevole di aver sbagliato nel nasconde… - camillaaaa01 : RT @hvercels: ho amato come abbiano mostrato eda che crolla mentre guarda la sua bambina dormire consapevole di aver sbagliato nel nasconde… - BiasiErika : RT @hvercels: ho amato come abbiano mostrato eda che crolla mentre guarda la sua bambina dormire consapevole di aver sbagliato nel nasconde… - _unsaidemily : RT @hvercels: ho amato come abbiano mostrato eda che crolla mentre guarda la sua bambina dormire consapevole di aver sbagliato nel nasconde… -