Croazia | Dalic rinnova | firma fino al 2024

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Lacontinuerà con Zlatkoin panchina. Il Commissario Tecnico, vicecampione del mondo di Russia 2018, hato il suo contrattoal. Lo rende noto la Federcalcio croata con un comunicato ufficiale. Dopo aver preso le redini nel 2017, il Ct, ex tecnico del Rijeka, ha guidato Modric e compagni alla qualificazione per i Mondiali del 2022, grazie al primo posto nel gruppo H della fase finale di qualificazione. SportFace.

Il croato, che due mesi fa si è ritirato dal calcio giocato, è diventato da poco assistente del ct dellama sorride ripensando al suo passato in bianconero: 'Fino alla fine forza Juve' ...... il 35enne Mandzukic sarà uno degli assistenti dell'allenatore della nazionale Zlatkodurante ...!1) tutte le notizie dimandzukic Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@context": ...La Croazia continuerà con Zlatko Dalic in panchina. Il Commissario Tecnico, vicecampione del mondo di Russia 2018, ha rinnovato il suo contratto fino al 2024. Lo rende noto la Federcalcio croata con u ...La Federazione croata ha annunciato il rinnovo del commissario tecnico Zlatko Dalic. Per lui contratto fino al 2024.