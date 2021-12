Cresce il fronte contro le Olimpiadi di Pechino | ecco i Paesi che hanno annunciato il boicottaggio diplomatico

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Dopo Stati Uniti, Australia e Regno Unito, anche il Canada si unisce alla lista deiche attueranno ildelleInvernali di2022. Oggi, 8 dicembre, è arrivato l’annuncio del premier canadese Justin Trudeau. «Non invieremo alcuna rappresentanza diplomatica ai Giochi diquesto inverno», ha detto il premier. «Negli ultimi anni siamo stati molto chiari sulle nostre preoccupazioni in merito alle violazioni dei diritti umani nel Paese. Questa scelta è fatta in questa direzione». Nel primo pomeriggio, a Londra si era espresso anche Boris Johnson: durante il question time alla Camera dei Comuni, il primo ministro britannico ha confermato che i suoi ministri e funzionari non parteciperanno all’evento sportivo a causa delle violazioni dei ...

Dopo Stati Uniti, Australia e Regno Unito, anche il Canada si unisce alla lista dei Paesi che attueranno il boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Oggi, 8 dicembre, è ...All'interno dello stesso partito conservatoreil disorientamento dia una leadership caotica o assente : e i nazionalisti scozzesi hanno già chiesto le dimissioni di Johnson . Forse è ...«Negli ultimi anni siamo stati molto chiari sulle nostre preoccupazioni in merito alle violazioni dei diritti umani nel Paese. Parallelamente, la Nuova Zelanda ha confermato che non invierà funzionari ...