Covid | ultime news | in Italia quasi 18mila nuovi casi Vaccini | superata quota 100 milioni

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Secondo l'Iss, sono almeno 13 idi Omicron nel nostro Paese. La variante è presente in 57 Paesi del mondo. L'Oms: "La nuova mutazione aumenta il rischio di reinfezione ma dà sintomi più lievi di Delta". Pfizer assicura che viene "neutralizzata da tre dosi del vaccino". In Inghilterra smart working massiccio, Green Pass per eventi ed estensione dell'obbligo di mascherina. Insi registrano 17.959e 86 morti, con tasso di positività al 3,2%. In lieve aumento le terapie intensive e i ricoveri