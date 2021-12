Covid | ultime news Bollettino | 17 959 casi e 86 morti | tasso di positività 3 | 2% LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) In due settimane +32% no vax in terapia intensiva. Secondo Brusaferro dell'Iss, l'epidemia di-19 è in espansione nel nostro Paese: ci sono 11 sequenze di variante Omicron tra Calabria, Campania, Sardegna, Veneto e Bolzano. Intanto Pfizer-BioNtech fa sapere che gli ultimi studi sulla terza dose garantiscono la protezione dalla nuova variante Omicron