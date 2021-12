Covid: scritta no vax imbratta insegna del centro vaccinale di Ruvo di Puglia Il sindaco sui social dà notizia della rimozione (Di mercoledì 8 dicembre 2021) «Stamattina abbiamo rimosso l’insegna del centro comunale vaccinale di via Volta danneggiata e imbrattata nelle scorse ore con scritte» no vax. A darne notizia sul suo profilo Facebook è il sindaco di Ruvo di Puglia, Pasquale Chieco, il quale ribadisce l’importanza di fare l’iniezione per proteggersi dal Covid-19. «Al di là di qualsiasi convinzione o pregiudizio, i dati confermano quotidianamente che il vaccino contiene molto il rischio di contagio e moltissimo il rischio» di finire in ospedale. «Anche i dati ufficiali della nostra città lo confermano- prosegue Chieco-. Vaccinarsi non significa soltanto prendersi cura di se stessi, ma avere a cuore la salute di chi ci sta accanto e, in particolare, dei più fragili ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 8 dicembre 2021) «Stamattina abbiamo rimosso l’delcomunaledi via Volta danneggiata eta nelle scorse ore con scritte» no vax. A darnesul suo profilo Facebook è ildidi, Pasquale Chieco, il quale ribadisce l’importanza di fare l’iniezione per proteggersi dal-19. «Al di là di qualsiasi convinzione o pregiudizio, i dati confermano quotidianamente che il vaccino contiene molto il rischio di contagio e moltissimo il rischio» di finire in ospedale. «Anche i dati ufficialinostra città lo confermano- prosegue Chieco-. Vaccinarsi non significa soltanto prendersi cura di se stessi, ma avere a cuore la salute di chi ci sta accanto e, in particolare, dei più fragili ...

