Covid, rilevati 3 casi variante Omicron allo Spallanzani di Roma (Di mercoledì 8 dicembre 2021) La variante Omicron è arrivata a Roma. L'annuncio è ufficiale: "Sono stati rilevati dall'Istituto Spallanzani tre casi di variante Omicron, ed è stata immediatamente avviata l'indagine epidemiologica". variante Omicron a Roma: colpite due donne e un uomo A dirlo è direttamente l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, il quale fa sapere che nello specifico ad essere colpite dalla variante sono due donne, una proveniente dal Sudafrica con un volo dell'Ethiopian Airlines e diretta in provincia di Macerata, la seconda proveniente dalla Francia (Parigi) e residente nel Lazio. Il terzo è un uomo, un militare della Nigeria in missione e di rientro nel proprio Paese.

