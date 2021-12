Covid, Ricciardi sui non vaccinati: «Si renderanno conto che se non si vaccinano emergenza continuerà» (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Con il Super Green Pass e l'estensione del Green Pass base c'è la speranza che buona parte di coloro che non sono ancora vaccinati possano convincersi. Lo ha fatto capire il professor Walter Ricciardi, docente di Igiene dell'Università Cattolica di Roma e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. Ne ha parlato nel corso della sua partecipazione alla trasmissione Di Martedì in onda su La 7. L'Italia negazionista rivelata dai dati del rapporto Censis Nel corso della trasmissione è stato mostrato un cartello che citava i dati raccolti dal 55esimo rapporto del Censis sulla situazione sociale dell'Italia. A spiccare il fatto che per il 5,9% degli italiani il Covid non esiste e per il 10,9% il vaccino è inutile. Numeri che diventano significativi se si considera che, allo stesso modo, per il 5,8% la terra sarebbe piatta, ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Con il Super Green Pass e l'estensione del Green Pass base c'è la speranza che buona parte di coloro che non sono ancorapossano convincersi. Lo ha fatto capire il professor Walter, docente di Igiene dell'Università Cattolica di Roma e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. Ne ha parlato nel corso della sua partecipazione alla trasmissione Di Martedì in onda su La 7. L'Italia negazionista rivelata dai dati del rapporto Censis Nel corso della trasmissione è stato mostrato un cartello che citava i dati raccolti dal 55esimo rapporto del Censis sulla situazione sociale dell'Italia. A spiccare il fatto che per il 5,9% degli italiani ilnon esiste e per il 10,9% il vaccino è inutile. Numeri che diventano significativi se si considera che, allo stesso modo, per il 5,8% la terra sarebbe piatta, ...

