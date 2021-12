Covid oggi Toscana, 791 contagi: bollettino 8 dicembre (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sono 791 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 8 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani sui social. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 791 su 32.558 test di cui 11.640 tamponi molecolari e 20.918 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,43% (8,4% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 6.540.724. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sono 791 ida coronavirus in, 82021, secondo numeri e datideldella regione anticipato dal governatore Eugenio Giani sui social. “I nuovi casi registrati insono 791 su 32.558 test di cui 11.640 tamponi molecolari e 20.918 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,43% (8,4% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 6.540.724. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

