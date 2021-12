Covid oggi Sardegna | 138 contagi | bollettino 8 dicembre

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sono 138 ida coronavirus in, 82021, secondo numeri e datideldella regione. Si registra un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 3.299 persone testate. Sono stati processati in totale 9.201 tamponi fra molecolari e antigenici, il tasso di positività è 1,49%. I pazientiricoverati in terapia intensiva sono 8 (-1), quelli in area non critica sono 89 (-1). In isolamento 2.994 persone (+ 26).