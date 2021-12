Covid oggi Sardegna, 138 contagi: bollettino 8 dicembre (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sono 138 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 8 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Si registra un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 3.299 persone testate. Sono stati processati in totale 9.201 tamponi fra molecolari e antigenici, il tasso di positività è 1,49%. I pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva sono 8 (-1), quelli in area non critica sono 89 (-1). In isolamento 2.994 persone (+ 26). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sono 138 ida coronavirus in, 82021, secondo numeri e datideldella regione. Si registra un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 3.299 persone testate. Sono stati processati in totale 9.201 tamponi fra molecolari e antigenici, il tasso di positività è 1,49%. I pazientiricoverati in terapia intensiva sono 8 (-1), quelli in area non critica sono 89 (-1). In isolamento 2.994 persone (+ 26). L'articolo proviene da Italia Sera.

