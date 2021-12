Covid oggi Italia | bollettino Protezione Civile e contagi regioni 8 dicembre

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Ilcon i numeriin, mercoledì 82021, dati e news dellae del ministero della Salute – regione per regione – suda coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Piemonte, Lombardia e Veneto, Toscana e Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Ildelle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale estesa anche ai bambini nella fascia 5-11 anni. Riflettori sempre accesi sulla variante Omicron e sulladei vaccini. Sono 1.165 ida coronavirus in Piemonte, 82021, secondo numeri e datideldella ...

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 17.959 nuovi casi di- 19 a fronte di 564.698 tamponi effettuati (martedì i contagi erano stati 15.756 con 695.136 ... Soloi decessi sono ...TRENTINO In Trentino255 nuovi contagi da. 'E' una situazione contagi in crescendo, ma è il trend delle ospedalizzazioni che sta preoccupando: 76 le persone attualmente in ospedale di cui ...In Sicilia 618 nuovi positivi al Covid e 10 morti che fanno salire i casi totali a 329.979 e i decessi a 7.260. Gli attuali positivi sono 14.009, -101; i guariti 308.710, +709. La provincia di Catania ...Ieri sono stati 15.756 i nuovi contagi da coronavirus e 99 i decessi registrati in Italia, secondo i dati del bollettino Covid di Protezione Civile e ministero della Salute. (Adnkronos) Come si ...