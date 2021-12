Covid oggi Italia, 17.959 contagi e 86 morti: bollettino 8 dicembre (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sono 17.959 i nuovi contagi da coronavirus in Italia secondo secondo numeri e dati – regione per regione – del bollettino Covid di Protezione Civile e ministero della Salute di oggi, 8 dicembre 2021. Si registrano inoltre altri 86 morti. 564.698 i tamponi effettuati per un tasso di positività al 3,18%. Sono 6.099 i pazienti ricoverati con sintomi (+21 da ieri), 791 quelli in terapia intensiva (+15 nelle ultime 24 ore). Da ieri sono guarite 9.540 persone, che portano il totale a 4.768.578 dall’inizio della pandemia nel nostro Paese. PIEMONTE – Sono 1.165 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 8 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Non si ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sono 17.959 i nuovida coronavirus insecondo secondo numeri e dati – regione per regione – deldi Protezione Civile e ministero della Salute di, 82021. Si registrano inoltre altri 86. 564.698 i tamponi effettuati per un tasso di positività al 3,18%. Sono 6.099 i pazienti ricoverati con sintomi (+21 da ieri), 791 quelli in terapia intensiva (+15 nelle ultime 24 ore). Da ieri sono guarite 9.540 persone, che portano il totale a 4.768.578 dall’inizio della pandemia nel nostro Paese. PIEMONTE – Sono 1.165 ida coronavirus in Piemonte, 82021, secondo numeri e datideldella regione. Non si ...

