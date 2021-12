Covid oggi Francia | 61 340 contagi | nuovo record

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Laha registratoungiornaliero dida novembre 2020, con 61.340 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Secondo l’Agenzia francese per la salute pubblica, il tasso di incidenza ha raggiunto i 448 casi ogni 100.000 residenti. Il bilancio delle vittime ha superato quota 120.000, con 133 decessi registrati nelle ultime 24 ore in tutto il Paese. L'articolo proviene da Italia Sera.

Il tasso di incidenza ha raggiunto i 448 casi ogni 100.000 residenti, 133 i morti La Francia ha registratoun nuovo record giornaliero di contagida novembre 2020, con 61.340 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore . Secondo l'Agenzia francese per la salute pubblica, il tasso di incidenza ...Francia Discorso differente in Francia dove sono state chiuse le discoteche e rese più severe le regole antinelle scuole: Olivier Veran, ministro della Salute, nel presentare i nuovi ...Anche il Regno Unito applicherà un suo Green pass o Covid pass. Una notizia sorprendente per un Paese in cui non esiste la carta di identità e che a parte i mesi più duri della pandemia ha lasciato ai ...Il Covid spaventa l’Europa del pallone. Il Leicester ha lasciato 7 giocatori a casa in vista della trasferta di Napoli di Europa League ...