Covid oggi Emilia | 1 391 contagi e 13 morti | bollettino 8 dicembre

Advertising

AzzolinaLucia : Oggi facciamo i conti con i tagli che negli anni hanno colpito sanità e scuola. E le difficoltà che si stanno verif… - DavidPuente : Da Imola Oggi a Nunzia Schilirò, ecco chi ha condiviso la falsa campagna vaccinale anti Covid della Nuova Zelanda - SkyTG24 : #Covid, ultime news. Bollettino: 17.959 casi e 86 morti, tasso di positività 3,2%. LIVE - tatancawar : RT @AzzolinaLucia: Oggi facciamo i conti con i tagli che negli anni hanno colpito sanità e scuola. E le difficoltà che si stanno verificand… - GraziaAmelia : RT @Claplaz: Probabile non faccia più nessuno effetto. Ma in Russia, ogni giorno, dallo scorso 6 luglio, muoiono circa mille persone di Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

...sarebbero diventate positività dopo un secondo riscontro e per questa ragione sono stati fatti dei più attendibili test molecolari i cui risultati sono venuti fuori. Contagi Suele ha il: ...Al momento, in Italia, il siero antidi cui c'è maggior disponibilità è sicuramente Moderna , elemento che sta creando qualche dubbio in più a chi ha già fatto le prime due dosi . La maggior ...Chi è senza green pass da oggi resta a piedi. Scatta l’obbligo di certificato verde base per salire su bus, metrò e treni regionali, ammessi a bordo quindi solo i passeggeri vaccinati, guariti dal ...La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 564.698 tamponi e individuati 17.959 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono ...