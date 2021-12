Covid oggi Campania, 1.175 contagi e 1 morto: bollettino 8 dicembre (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sono 1.175 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 8 dicembre. Si registra inoltre un altro morto. 32.862 i test effettuati test, nella Regione sono 25 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 350 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sono 1.175 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 8. Si registra inoltre un altro. 32.862 i test effettuati test, nella Regione sono 25 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 350 i pazientiricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

