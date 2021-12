Covid: nuovo boom contagi in Veneto, +3.516 in un giorno (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un altro balzo dei contagi Covid in Veneto, con l'aumento giornaliero più marcato dall'inizio della quarta ondata: 3.516 positivi, cui si aggiungono 6 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione. Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Un altro balzo deiin, con l'aumento giornaliero più marcato dall'inizio della quarta ondata: 3.516 positivi, cui si aggiungono 6 vittime. Lo riferisce il bollettino della Regione.

