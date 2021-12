Covid, news: in Italia quasi 18mila nuovi casi. Vaccini, superata quota 100 milioni. LIVE (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il bollettino: 17.959 casi e 86 morti, tasso di positività 3,2%. In lieve aumento le terapie intensive (+15) e i ricoveri ordinari (+21). Salgono i contagi di Omicron in Italia (ora sono 13, con altri 4 casi sospetti). L'Oms: "Variante segnalata in 57 Paesi del mondo e in crescita. La nuova mutazione aumenta il rischio di reinfezione ma dà sintomi più lievi di Delta". L'annuncio di Pfizer-BioNTech: "Omicron viene neutralizzata da tre dosi del vaccino" Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il bollettino: 17.959e 86 morti, tasso di positività 3,2%. In lieve aumento le terapie intensive (+15) e i ricoveri ordinari (+21). Salgono i contagi di Omicron in(ora sono 13, con altri 4sospetti). L'Oms: "Variante segnalata in 57 Paesi del mondo e in crescita. La nuova mutazione aumenta il rischio di reinfezione ma dà sintomi più lievi di Delta". L'annuncio di Pfizer-BioNTech: "Omicron viene neutralizzata da tre dosi del vaccino"

