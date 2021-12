Covid: Musumeci, 'Natale riappropriandoci della nostra libertà ma rispettando le norme' (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Palermo, 8 dic. (Adnkronos) - "Affronteremo questo Natale con grande senso di responsabilità e con tutte le aperture ordinarie perché abbiamo bisogno di vivere un Natale nella consapevolezza che il momento è delicato ma anche con la voglia di riappropriarci della nostra libertà in una cornice di norme da rispettare se non vogliamo la chiusura, come è accaduto nello scorso Natale, anche se si è trattato di una chiusura parziale". Lo ha detto Nello Musumeci parlando con i giornalisti a Palazzo d'Orleans. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Palermo, 8 dic. (Adnkronos) - "Affronteremo questocon grande senso di responsabilità e con tutte le aperture ordinarie perché abbiamo bisogno di vivere unnella consapevolezza che il momento è delicato ma anche con la voglia di riappropriarciin una cornice dida rispettare se non vogliamo la chiusura, come è accaduto nello scorso, anche se si è trattato di una chiusura parziale". Lo ha detto Nelloparlando con i giornalisti a Palazzo d'Orleans.

Advertising

Agenzia_Ansa : Obbligo di mascherine all'aperto nelle vie affollate di Roma e in Sicilia. Le ordinanze del sindaco Gualtieri e del… - Regione_Sicilia : #Covid19, nuova ordinanza di @Musumeci_Staff con ulteriori misure di prevenzione in vista del #Natale -… - TgLa7 : #Covid: ordinanza Musumeci in Sicilia, obbligo mascherina all'aperto - LiveSicilia : Covid, Musumeci: “Avanti con la terza dose per un Natale sicuro” - TV7Benevento : **Covid: Musumeci, 'situazione contagi può cambiare da un momento all'altro'**... -